Sul fronte infortuni, la situazione resta comunque spinosa. Da valutare soprattutto la situazione di Alessandro Bastoni, vero dubbio della vigilia dopo l'infortunio alla tibia. Vengono costantemente monitorati anche Gianluca Mancini, Gianluca Scamacca e Sandro Tonali Tegola per Gennaro Gattuso. Oggi a Coverciano è iniziato il raduno dellaNazionale Italiana, che nel pomeriggio sosterrà la prima seduta di allenamento in vista della semifinale dei play-off mondiali con l’Irlanda del Nord, ma il ct è stato già costretto a salutare uno dei suoi uomini. Infatti, il calciatore del LiverpoolFederico Chiesa, verificate le sue condizioni fisiche, è stato ritenuto non disponibile per le prossime due partite e, in accordo con il club inglese, ha lasciato il ritiro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Nazionale, brutto colpo per Gattuso: Chiesa lascia il ritiro, al suo posto Cambiaghi

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