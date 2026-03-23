Mettiamo da parte (ma fino a un certo punto) il campionato: è la settimana decisiva per il pallone italiano. Quella della semifinale contro l ’Irlanda del Nord e – speriamo – della finale in Galles o Bonia: gli spareggi mondiali che decideranno se mancheremo la terza Coppa del mondo di fila sono le partite della vita per il nostro calcio. E ce le giochiamo con l’“ ItalInter ”: con tutto il rispetto parlando per i vari Bastoni, Barella, Dimarco, una nazionale di perdenti. In nazionale sono sempre esistiti i “ blocchi ”, gruppi di giocatori dello stesso club che arrivano in azzurro facendone le fortune, nel bene o nel male. Il periodo recente, forse il peggiore della storia della nazionale, coincide col blocco Inter: una constatazione che non vuol dire accollare interamente ai nerazzurri la crisi del movimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nazionale, attento Gattuso: il blocco Inter non sa reggere la pressione

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