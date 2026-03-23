Narconon Melendugno il sogno playoff comincia dal muro di Busto Arsizio

Venerdì al Palasport di Lecce va in scena l’andata dei quarti di finale: le salentine sfidano la corazzata lombarda per continuare a scrivere la storia Il destino ha voluto che il cammino verso il sogno partisse proprio da dove si era interrotta la regular season, mettendo nuovamente di fronte le salentine alla solida compagine della Futura Giovani Busto Arsizio. Si ricomincia da zero in una fase a eliminazione diretta dove la classifica conta poco e le motivazioni diventano il motore principale di ogni azione. I quarti di finale si disputeranno con la formula dell’andata e ritorno, prevedendo l’eventuale disputa del golden set in casa della squadra meglio classificata in caso di parità di punti al termine delle due sfide. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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