ABBONATI A DAYITALIANEWS Investite mentre attraversavano. Domenica sera drammatica a Napoli, dove due donne hanno perso la vita dopo essere state investite da un’auto. Le vittime, di 52 e 57 anni, secondo alcune testimonianze stavano attraversando sulle strisce pedonali al momento dell’impatto. L’incidente in corso Garibaldi. Il tragico episodio è avvenuto in corso Garibaldi, all’altezza di Porta Nolana. Stando alle prime ricostruzioni, una Mercedes ha travolto le due donne, colpendole con estrema violenza. L’impatto è stato devastante: una delle vittime è stata sbalzata a diversi metri di distanza, mentre la corsa dell’auto si è conclusa contro alcune vetture parcheggiate lungo la strada. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Napoli, tragedia in strada: due donne investite e uccise

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