Strano episodio a San Carlo Arena: un telefono cade dal cielo su un’auto, sequestrato dai Carabinieri mentre proseguono le indagini sul possibile uso di un drone per trasportarlo.. Piovono telefoni sul quartiere San Carlo Arena? E’ notte e al 112 arriva una chiamata: un telefono è piovuto dal cielo, su un’auto in via Traetta. Una pattuglia della PMZ Stella è in zona. C’è una Panda parcheggiata in strada, accanto il proprietario che cerca di capire cos’è successo guardandosi intorno. I militari alzano gli occhi poi li abbassano sul tettuccio dell’utilitaria: c’è uno smartphone legato con dei fili di nylon. Ai carabinieri la dinamica è subito chiara: il telefono si è sganciato da un drone probabilmente diretto a Poggioreale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli- San Carlo Arena: telefono “piovuto” su un auto. Sequestro dei Carabinieri

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