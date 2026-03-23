Napoli missione azzanno | Conte vede l’Inter in crisi e punta il -4

Il Napoli di Antonio Conte indossa la maschera del predatore e mette nel mirino lo scudetto, sfruttando la sosta per le Nazionali come camera di compensazione prima dell’assalto finale. Reduci da quattro vittorie consecutive, gli azzurri si sono portati a -7 dall’Inter capolista, approfittando del momento di appannamento fisico e mentale della truppa di Chivu. Il big match del Maradona contro il Milan rappresenterà lo spartiacque definitivo: con un successo, scatterebbe il sorpasso sui rossoneri al secondo posto, confermando il Napoli come l’unica reale antagonista per il tricolore. L’analisi di Alessio Tacchinardi a Pressing fotografa perfettamente il momento psicologico del tecnico salentino: “Conte vede l’Inter zoppicare e la sua ossessione aumenta; quando sente l’odore del sangue, viene ad azzannarti”. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Articoli correlati

Con un rimpallo il Napoli passa a Cagliari. Ora Conte punta l’Inter: “Guardiamo a chi c’è davanti”Al Napoli basta un gol su rimpallo di Scott McTominay per conquistare la quarta vittoria consecutiva e salire, almeno per una sera, al secondo posto...

Leggi anche: Roma, missione Napoli: Dybala vede il rientro, domani il test decisivo in gruppo

Napoli Inter Lite Lautaro Conte 25.10.25

Una selezione di notizie su Napoli missione azzanno Conte vede...

Conte oscura il Napoli, missione bunker: il segreto per tentare il sorpassoNessuno sconto, nessuna concessione alla leggerezza dell'atmosfera natalizia. Antonio Conte sta lavorando quotidianamente sul gruppo-squadra come se il periodo non fosse caratterizzato da ... tuttosport.com

Supercoppa Italiana Napoli-Milan, parte la missione della squadra di ConteÈ partita con un po' di ritardo la missione Supercoppa, con il volo da Capodichino previsto alle 15 che ha slittato in avanti la sua partenza per Riad di un'ora. Ma non è certo un problema, questo, ... ilmattino.it