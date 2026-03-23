Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. A Napoli, il verdetto delle urne segna una svolta significativa nella politica italiana. Con un’impressionante percentuale di oltre il 77% di voti contrari alla riforma costituzionale, il capoluogo campano emerge come una vera e propria roccaforte dell’opposizione. Questo risultato non rappresenta solo un numero, ma una deflagrazione che scuote le basi del progetto governativo, generando uno scontro diretto tra le varie istituzioni dello Stato e i gruppi di interesse coinvolti. Mentre i risultati ufficiali evidenziavano il crollo del progetto di riforma, un episodio degno di nota si è verificato all’interno del Tribunale di Napoli. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli festeggia il trionfo del No: magistrati in festa contro le decisioni di Meloni.

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