napoli due donne ucraine travolte e uccise su corso garibaldi

Doppia tragedia su Corso Garibaldi: le vittime ucraine travolte da un’auto a noleggio, conducente positivo all’alcol test. Tragedia ieri sera a Napoli: poco dopo le 19, due donne ucraine di 52 e 58 anni sono state travolte da un’auto mentre attraversavano Corso Garibaldi, all’altezza di Porta Nolana. L’impatto è stato violentissimo, anche a causa dell’elevata velocità del veicolo. Una delle donne è deceduta sul colpo, l’altra è morta poche ore dopo all’ Ospedale del Mare. Alla guida dell’auto, presa a noleggio, c’era un 34enne napoletano, risultato positivo ai test alcolemici. Dopo l’incidente, l’auto si è schiantata contro tre veicoli in sosta. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Strade killer, era ubriaco travolge e uccide 2 donne

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