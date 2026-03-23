Napoli, 23 marzo 2026 - Tanti sforzi per raggiungerla, ma poi il decollo in campionato arriva quando non c'è più: non si tratta di un indovinello, bensì di come spesso le grandi del calcio italiano vivono e vedono la Champions League, un obiettivo agognato per una stagione intera salvo poi diventare quasi un fardello quando c'è e va onorata. Neanche il Napoli ha fatto eccezione a una regola quasi aurea a maggior ragione quando in panchina c'è Antonio Conte, uno che con la competizione europea più prestigiosa non ha un feeling particolare: non esattamente una buona notizia per Aurelio De Laurentiis, che invece dal canto suo non ha mai nascosto il sogno di vedere la sua creatura più competitiva sui palcoscenici internazionali, capendone il potenziale per quanto riguarda la crescita del brand. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, De Laurentiis al bivio tra costi alti e ambizione. Il ruolo della Champions League

Articoli correlati

Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Napoli, conti solidi ma costi in crescita: il modello De Laurentiis”

Leggi anche: Incassi stadio, c’è un abisso tra Inter e Napoli: 39 milioni in più, 75 con la Champions (aveva ragione De Laurentiis)

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Champions League

Temi più discussi: Conte e De Laurentiis si vedranno a maggio. L’ex ct verso la conferma; Napoli, l'incontro tra De Laurentiis e Antonio Conte può essere anticipato: il motivo; Conte detta le condizioni per restare a Napoli: presto l'incontro con De Laurentiis; Conte apre al dialogo con ADL: incontro prima della fine del campionato – Repubblica.

Napoli, De Laurentiis al bivio tra costi alti e ambizione. Il ruolo della Champions LeagueNapoli, 23 marzo 2026 - Tanti sforzi per raggiungerla, ma poi il decollo in campionato arriva quando non c'è più: non si tratta di un indovinello, bensì di come spesso le grandi del calcio italiano ... sport.quotidiano.net

Repubblica: Napoli, futuro blindato Champions più vicina De Laurentiis rilanciaIl presente parla di Champions League, il futuro di un progetto che il Napoli vuole rendere ancora più solido. Come racconta Repubblica Napoli, il momento dei bilanci si avvicina e il club azzurro ent ... napolipiu.com

Figuracce in Champions League e rapida esclusione dalla Coppa Italia, solo una Supercoppa vinta... #Napoli facebook

Per me non è rigore questo. Il calcio è sport di contatto, Esposito protegge, si aiuta anche con il fisico e calcia. Parisi fa quello che può e gli strattona la maglia. Ma posto qui per ricordare a tutti come l'Inter è uscita dalla top8 in Champions League con quel rigo x.com