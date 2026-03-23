Napoli corsa a tre per il post Di Lorenzo | spunta anche un nome nuovissimo

Il Napoli guarda avanti e pianifica già la prossima stagione, con particolare attenzione alla fascia destra. Il futuro di Giovanni Di Lorenzo resta un tema centrale e il club si muove con anticipo per non farsi trovare impreparato. Nelle ultime ore è emerso un nuovo nome che si aggiunge a una lista già definita. La dirigenza azzurra valuta profili giovani e pronti, capaci di inserirsi in un contesto competitivo come la Serie A, mantenendo alto il livello della rosa. Un nuovo nome dalla Sud America. Il casting per il possibile sostituto di Di Lorenzo si arricchisce di un profilo inatteso. Accanto a Juanlu Sanchez, già seguito la scorsa estate, spunta, sulle pagine del Mattino, anche Agustín Giay, terzino argentino classe 2004 attualmente al Palmeiras. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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