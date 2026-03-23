Il Napoli guarda già avanti e inizia a muoversi in vista della prossima estate. Anche senza certezze sulla permanenza di Antonio Conte, la dirigenza azzurra valuta profili utili per abbassare l’età media della rosa senza perdere qualità. Tra i nomi monitorati c’è quello di Sandro Tonali, centrocampista della Nazionale italiana. L’idea nasce da una linea chiara, costruire una squadra più fresca ma competitiva, pronta a restare protagonista in Serie A e in Europa. Un profilo che convince il Napoli. Il tema del rinnovamento è centrale nelle strategie del Napoli. Dopo stagioni intense, il club vuole inserire energie nuove, mantenendo però un livello tecnico alto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Conte “ossessionato” da un nome per la prossima stagione: di chi si tratta

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