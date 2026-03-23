Napoli 31enne ferito in via Salvator Rosa | prima lo rapinano poi gli sparano al braccio

Un 31enne vittima di una rapina in vico Cesarea, nei pressi di piazza Mazzini: colpito al braccio da proiettile e portato al Pellegrini. Indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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