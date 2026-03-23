musicultura a baldi il premio del pubblico

Musicultura chiude con successo le Audizioni Live al Lauro Rossi di Macerata, con oltre 2 milioni e mezzo di visualizzazioni social e 4mila persone a teatro. Su 1.328 candidature, il concorso ha selezionato 60 artisti. Più di 300 persone tra artisti, musicisti e accompagnatori hanno soggiornato a Macerata, e una frenetica attività quotidiana ha impegnato oltre 80 figure tra tecnici, organizzatori, staff e operatori. Sabato Federico Baldi si è aggiudicato il Premio del pubblico Banca Macerata, consegnato da Lucia Rocchetti, direttrice della filiale di Tolentino di Banca Macerata, e dal sindaco Sandro Parcaroli. Baldi, di Bergamo, sta lavorando al suo primo album. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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