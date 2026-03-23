Mousse al salmone ritirata dai supermercati | possibile rischio botulino

L’allerta è partita il 19 marzo, quando il Servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale del Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 6 ha rilevato una possibile criticità microbiologica in una confezione di una mousse al salmone a marchio Land, venduta nei supermercati Eurospin, durante dei controlli di routine sul territorio. Da quel momento è stata attivata la procedura di sicurezza, con il ritiro del lotto dai punti vendita e la segnalazione al Ministero della Salute. I consumatori che hanno acquistato la mousse al salmone sono invitati a controllare il lotto con data 20 maggio 2026, a non consumare il prodotto e a riportarlo al negozio per ottenere rimborso o sostituzione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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