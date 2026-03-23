Moto adventure medio-piccole | prezzi e dati di 10 modelli

L’imminente arrivo sul mercato della Bmw F 450 GS - e occhio a sottovalutare l’ingresso di un marchio come Bmw in tale campo - fa capire come negli ultimi anni il segmento delle moto adventure di cilindrata medio-piccola sia in voga. È vero, i dati di vendita - almeno sul mercato italiano - parlano chiaro e le medie e grandi crossover continuano a fare da traino al resto del gruppo, ma sono ormai tanti i produttori che guardano con interesse al mercato della patente A2, proponendo veicoli a prezzi ragionevoli e con lo spirito d’avventura come le sorelle più grandi. Di seguito quindi una selezione di 10 modelli popolari di moto Adventure con cubatura medio-piccola: alcune hanno un’impostazione più stradale, altre spiccano per doti fuoristradistiche, altre ancora puntano sulla dotazione di serie e, infine, c’è chi gioca sul prezzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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