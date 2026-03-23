Mostra Percorsi a Pisa | opere di Riccardo Baldini Marco Lascar Sergio Mazzanti e Antonio Pappalardo

PERCORSIIl GAMeC CentroArteModerna di Pisa, sotto la direzione di Massimiliano Sbrana, presenta Percorsi, una nuova e significativa tappa del suo impegno nella valorizzazione delle ricerche artistiche contemporanee. La mostra, ospitata negli storici spazi affacciati sul Lungarno Mediceo, sarà visitabile dal 28 marzo all’8 aprile 2026 e verrà inaugurata sabato 28 marzo alle ore 17:30, alla presenza degli artisti.Percorsi nasce come un invito a osservare l’arte contemporanea attraverso la lente della pluralità: pluralità di linguaggi, di visioni, di materiali, di sensibilità. In un momento storico in cui l’arte si muove con rapidità tra... 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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‘Impronte da Schifanoia’, immagini sospese tra figurazione e astrazione: in mostra le opere di Riccardo MayrNon si tratta né di citazioni né di riscritture, ma di impronte: tracce dell'immaginario rinascimentale che, a distanza di secoli, rinascono nel...

Contenuti e approfondimenti su Mostra Percorsi

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Mostra "Percorsi di arte e memoria" in occasione dei 30 anni dalla riapertura della Palazzina Azzurra come sede espositiva. Inaugurazione sabato 21 marzo ore 17.30 In mostra opere di Nino Andreoli, Paolo Annibali, Gianluigi Capriotti, Ruggero Capriotti, Vin facebook