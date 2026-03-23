Mostra Percorsi a Pisa | opere di Riccardo Baldini Marco Lascar Sergio Mazzanti e Antonio Pappalardo

Da pisatoday.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

PERCORSIIl GAMeC CentroArteModerna di Pisa, sotto la direzione di Massimiliano Sbrana, presenta Percorsi, una nuova e significativa tappa del suo impegno nella valorizzazione delle ricerche artistiche contemporanee. La mostra, ospitata negli storici spazi affacciati sul Lungarno Mediceo, sarà visitabile dal 28 marzo all’8 aprile 2026 e verrà inaugurata sabato 28 marzo alle ore 17:30, alla presenza degli artisti.Percorsi nasce come un invito a osservare l’arte contemporanea attraverso la lente della pluralità: pluralità di linguaggi, di visioni, di materiali, di sensibilità. In un momento storico in cui l’arte si muove con rapidità tra... 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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