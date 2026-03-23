Lutto nel calcio colombiano: è morto Santiago Castrillon, 18enne dei Millonarios. Giovanissima promessa del calcio colombiano, sabato 21 marzo si è sentito male in campo ed è crollato al suolo durante la gara del campionato under 20 tra tra i suoi Millonarios e l’Independiente Santa Fe. Il calciatore è stato immediatamente soccorso e trasportato con urgenza alla clinica La Colina e successivamente alla Fundacion Cardioinfantil, ma è morto nella notte tra sabato 21 e domenica 22 marzo. A comunicarlo è stato lo stesso club sui social. “Il Millonarios FC informa che lo scorso sabato 21 marzo il giocatore Santiago Castrillón è collassato durante una partita del Torneo Nazionale Under 20. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morto Santiago Castrillon, aveva 18 anni: la giovane promessa colombiana è crollato in campo

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