La camera ardente a Montecitorio per Paolo Cirino Pomicino, l’ex leader della Dc ed ex ministro scomparso a 86 anni, sarà allestita oggi dalle 10.30 alle 19, nella sala Aldo Moro. I funerali si terranno domani, alle 13,30, nella Basilica del Sacro Cuore Immacolato di Maria a Roma. Ci sarà anche Giulio Di Donato, ex deputato ed ex vicesegretario nazionale del Psi guidato da Bettino Craxi. Quando ha sentito l’ultima volta Pomicino? «Una decina di giorni fa. Era ricoverato, stava male. Affrontava il tentativo disperato di farcela ancora una volta. Combatteva, come aveva dovuto fare per una gran parte della sua vita. Purtroppo questa volta non ce l’ha fatta». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Morto Cirino Pomicino, Giulio Di Donato: «Io e Paolo ?vicerè?? C?era visione comune»

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MORTO PAOLO CIRINO POMICINO Napoletano doc, classe 1939, medico chirurgo prestato alla politica. Paolo Cirino Pomicino non è stato solo un deputato o un ministro. Per oltre vent'anni è stato uno dei volti simbolo della Democrazia Cristiana e, soprattutt facebook