ABBONATI A DAYITALIANEWS La scomparsa e il percorso dell’imprenditore. È scomparso a 43 anni Leonid Radvinsky, imprenditore ucraino-americano e proprietario della celebre piattaforma OnlyFans, conosciuta a livello globale per i contenuti a pagamento, in particolare nel settore per adulti. Da tempo combatteva contro una lunga malattia. La notizia è stata diffusa dalla stessa azienda attraverso un comunicato ufficiale, in cui si sottolinea che si è spento serenamente dopo una lunga malattia, mentre la famiglia ha chiesto il massimo rispetto della privacy. Radvinsky era diventato il volto dietro il successo della piattaforma dopo aver acquisito nel 2018 la società madre Fenix International dal fondatore britannico Tim Stokely. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Morto a soli 43 anni Leonid Radvinsky, il proprietario di OnlyFans

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