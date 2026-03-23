Morto a 43 anni il mago di OnlyFans Leonid Radvinsky | gli influencer erotici i miliardi il tumore Che succede ora all’azienda?

È morto a 43 anni il proprietario di OnlyFans Leonid Radvinsky, la piattaforma nota in tutto il mondo per i contenuti erotici a pagamento. Combatteva da tempo contro un tumore. Lo ha annunciato la società stessa lunedì in un comunicato. «È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Leo Radvinsky. Leo si è spento serenamente dopo una lunga battaglia contro il cancro. La sua famiglia ha chiesto che venga rispettata la propria privacy in questo momento difficile», ha detto un portavoce di OnlyFans. L’imprenditore ucraino-americano aveva comprato nel 2018 la società madre Fenix International dal fondatore britannico Tim Stokely. Sotto la sua guida, come ricorda Reuters, OnlyFans ha investito nei contenuti per adulti facendo decollare influencercelebrità di settore. 🔗 Leggi su Open.online

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Tutto quello che riguarda OnlyFans Leonid Radvinsky

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È morto a 43 anni Leonid Radvinsky, il proprietario dI OnlyFans. Era malato di cancro da tempo x.com