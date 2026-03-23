La morte di Abanoub, giovane studente, è al centro di un’indagine giudiziaria che punta a chiarire la dinamica dell’aggressione e il contesto in cui è maturata. Ricordiamo che le ricostruzioni raccolte dagli inquirenti e da testimonianze di altri studenti, il ragazzo sarebbe stato colpito con un’arma da taglio al termine di un episodio violento avvenuto in ambito scolastico o nelle immediate vicinanze. L'articolo Morte di Abanoub, “i coltelli che entravano a scuola”. La famiglia valuta possibili iniziative legali. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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