Arezzo, 23 marzo 2026 - . Un libro su Montemignaio di Luigi de Concilio che verrà presentato il 6 aprile alle ore 17. “Montemignaio Racconta” è un libro in bianco e nero scritto a più mani da 113 autori più uno, con 320 racconti che ne ricordano l’infanzia, l’adolescenza, il duro lavoro e la vita stessa di quelle persone che ci hanno lasciato traccia del loro vissuto e che oggi sono uscite di scena per le inesorabili leggi della vita e che per troppo tempo sono state confinate nell’anonimato. Un libro che narra di una vita di sacrifici e di fatiche per chi doveva andare... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montemiggnaio racconta, 320 storie che i libri di storia non raccontano

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