montecatini anni settanta tanti al cinema imperiale film e mostra su nardini

Corso Roma, prima metà degli anni Settanta: i turisti e i passanti osservano con curiosità e stupore una serie di manifesti affissi ai pali della luce. Sono tutti bianchi e riportano solo la scritta. Manifesto. Intanto, un artista gentile, accompagnato da una deliziosa bambina, è arrivato in piazza del Popolo e sta distribuendo ai clienti del Bar Biondi una serie di manifestini, anche questi senza una disegno o una parola. Ogni foglio riporta solo la scritta Manifestino. Tutti sono perplessi, nessuno riesce a capire che cosa stia accadendo. Il formato Super8 conserva ancora la freschezza e l’intelligenza dell’installazione di Galeazzo Nardini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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