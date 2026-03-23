Nel pomeriggio di questo lunedì 23 marzo 2026, l’opinione pubblica si è accesa per le dichiarazioni rilasciate da Tomaso Montanari durante la trasmissione Accordi&Disaccordi in onda su Nove. L’ospite ha messo in discussione l’idoneità politica di Delmastro, suggerendo che una possibile difesa della sua condotta risiederebbe solo nell’ignoranza totale riguardo ai suoi frequentatori. La metafora storica usata dall’analista ha paragonato la situazione attuale a quella della moglie di Cesare, affermando che mentre un tempo non doveva gravare alcun sospetto sulla consorte del dittatore, oggi tale figura sembra comportarsi con eccessi visibili nello spazio pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montanari: Delmastro non vede chi lo circonda, come può

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