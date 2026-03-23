Una nuova generazione di fenomeni sta conquistando il mondo in tutti gli sport. Talenti italiani che vincono nella Formula 1 ( Antonelli ), nel tennis (Sinner ), nello sci ( Pirovano e Goggia dopo Brignone ) e pure nell’atletica leggera, la regina degli sport. Nel week-end appena concluso l’Italia è stata grande protagonista ai mondiali indoor di Torun. Con tre ori e due argenti abbiamo chiuso la rassegna al terzo posto del medagliere dietro Stati Uniti (5-7-6) e Gran Bretagna (4-0-0). Nelle venti edizioni precedenti il miglior piazzamento (quinta piazza) risaliva a Nanchino 2025. Mai erano arrivate cinque medaglie. E nella classifica a punti, quella che tiene conto dei piazzamenti dal 1° all’8° posto, gli azzurri sono quarti con 47 alle spalle di Stati Uniti (156), Giamaica (52) e Polonia (48). 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Mondiali indoor: Italia, 5 medaglie L’atletica azzurra mai così in alto

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