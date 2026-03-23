Mondiali 2026 l’Italia barcolla a 3 giorni dai playoff | Tonali e Bastoni malconci Chiesa lascia il ritiro

La Nazionale italiana si avvicina al playoff mondiale contro l’Irlanda del Nord in programma giovedì sera a Bergamo con un misto di paura e speranza. Una vigilia lunga e tormentata, segnata da un’infermeria sempre più affollata e da dubbi tattici che pesano come macigni sulle spalle del commissario tecnico Rino Gattuso. Se il calcio fosse solo questione di logica e tecnica, gli azzurri partirebbero nettamente favoriti. Individualmente, i calciatori italiani sono di gran lunga più forti degli irlandesi. Il problema è che le partite si giocano anche di nervi, rabbia, ambizioni e coraggio, elementi che in questa fase sembrano mancare alla squadra. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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