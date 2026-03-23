PRIGNANESE 0 MONARI NASI 3 PRIGNANESE: Francioso, Mensah, Costantini (66’ Ovi), Fraccaro (58’ Incerti), Fontana, Monastero (81’ Bertolini), Pugnaghi (81’ Kherrebi), Maestri, Fiumalbi (81’ Vergara), Forchignone, Caccamisi. A disp. Scorcioni, Giuliani, Perni. All. Bassissi MONARI NASI: Albanese, Miolli (74’ Papazzoni), Bosi, Plessi, Casali, Gisoldo, Bompani (76’ Pipolo), Accursio (85’ Vaiani), Mezzetti, Vezzani (37’ Soringa) Baroni (68’ Gianaroli). A disp. Orlandi, Gasparini, Falcone, Pastorino. All. Zanfi Arbitro: Di Maio di Modena Reti: 54’ Miolli, 65’ e 76’ Accursio Note: ammoniti Baroni, Papazzoni, Fraccaro Con la ventesima vittoria in 26... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Monari Nasi senza limiti. Tris e già il salto in Seconda

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