Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport), con la consueta schiettezza, si è espresso sui temi d’attualità del tennis mondiale nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Si è partiti dal risultato più sorprendente dell’ultima giornata di incontri nel Masters1000 di Miami, ovvero la sconfitta di Carlos Alcaraz contro l’americano Sebastian Korda. “ Sul fatto che Alcaraz possa fare più fatica a trovare le motivazioni rispetto a Jannik, che è una macchina se non un robot, posso essere d’accordo. Ieri però il problema è stato un altro: ha preso una lezione di tennis. È stato dominato tennisticamente dalla prima all’ultima palla, tranne quel passaggio in cui Korda ha fatto il Korda e si è un po’ bloccato “, le prime parole di Monaco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Monaco: “Alcaraz è stato tennisticamente dominato da Korda. Ho visto un coach che non reggeva la pressione”

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