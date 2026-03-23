Continua il momento nero di Riccardo Orsolini in casa Bologna con l’attaccante che ha sbagliato il calcio di rigore contro la Lazio che avrebbe potuto regalare il vantaggio ai padroni di casa nella gara persa contro i biancocelesti. Orsolini potrebbe dire addio al Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it L’attaccante esterno ha perso il posto anche in nazionale con Gennaro Gattuso che ha preferito non convocarlo per gli spareggi decisivi per l’accesso ai mondiali del 2026. Il numero 7 del Bologna non sta trovando le prestazioni che ne avevano contraddistinto l’ottimo inizio di campionato e, a peggiorare la situazione, ci sarebbe il discorso relativo al rinnovo del contratto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Momento nero per Orsolini, niente convocazione e rinnovo lontano: possibile addio al Bologna

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Sn ancora a pagina 86..al momento non mi ha catturata... Cuore nero S. Avallone facebook