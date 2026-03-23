Modello 730 2026 e detrazioni per figli a carico | la guida aggiornata a quest’anno

Il modello 7302026 redditi 2025 da presentare all’Agenzia Entrate entro il prossimo 30 settembre non è soltanto l’occasione per determinare l’IRPEF effettivamente a carico del contribuente ma altresì l’opportunità per detrarre una serie di spese sostenute per i figli fiscalmente a carico. L’effetto benefico della detrazione è infatti quello di diminuire l’imposta lorda, calcolata in base alla totalità dei redditi generati o percepiti dal contribuente nel 2025. Dall’operazione imposta lorda meno detrazioni si ottiene infatti l’IRPEF realmente dovuta dal contribuente. Di conseguenza, all’aumentare delle detrazioni si riduce il carico fiscale. Il contribuente ha quindi tutto l’interesse a non trascurare nessuna delle spese detraibili nel modello 7302026. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

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