Mobilità intercompartimentale | richiesta da 10.000 docenti sostenuta da Anief e UIL Scuola RUA

Dal 4 settembre 2025 in cui il Gruppo Mobilità intercompartimentale docenti contava 5250 iscritti, il movimento ha raggiunto le 8300 adesioni alla fine di dicembre, per poi superare le 10.000 lo scorso 2 marzo. Sono dati inequivocabili che sottolineano una scelta radicale: il desiderio di porre le proprie competenze al servizio di un altro ramo della PA. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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