more crisi senza fine ora rischia di retrocedere

Una sola vittoria in Serie B per le quattro squadre reggiane impegnate nei campionati nazionali di pallavolo. SERIE B La Mo.Re Volley si è bloccata da tempo e non riesce a riprendersi, visto che alla 5ª giornata era quinta e oggi alla 20ª è 12ª, terzultima e in piena zona retrocessione: questo dopo la gara di Adro, nello scontro diretto perso per 3 a 1 (25-22 22-25 25-18 25-21). SERIE B1 La Tirabassi & Vezzali non salva la partita che finisce 2 a 3 (17-25 25-23 24-26 25-18 10-15), ma almeno salva la classifica, con un punto e il terzo posto che la pone in zona promozione. In zona retrocessione scende sempre più la Fos CVR che lotta come può, ma perde a Ostiano 3 a 1 (19-25 25-13 26-24 25-22). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mo.Re, crisi senza fine. Ora rischia di retrocedere

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