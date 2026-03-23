Il semaforo ha la lanterna gialla accesa. Qualche secondo, e scatta il rosso. A quella velocità, non c’è margine per frenare in tempo, ma il conducente non accenna minimamente a un rallentamento. Anzi, la moto è in piena accelerazione e supera l’incrocio a 139 chilometri orari, sorpassando di slancio due auto: il video si interrompe quando il tachimetro digitale segna 157, fuorilegge persino in autostrada. Il filmato, forse girato in una strada dell’hinterland milanese, è stato postato il 18 gennaio su uno dei profili TikTok di Mithum Sandeepa Perera Kuranage, morto a 23 anni con l’amica ventenne Elisa Teodora Dranc a nel terribile schianto della sua Kawasaki Ninja 650 contro il taxi guidato dal sessantunenne A. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mithum ed Elisa morti in moto dopo il rosso bruciato a tutta velocità: il presagio della tragedia in quei video su Tik Tok

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