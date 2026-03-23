GUBBIO È un Mimmo Di Carlo che non può essere totalmente soddisfatto quello che si presenta ai microfoni dopo il pareggio subito dal Gubbio nel recupero in casa della Juventus Next Gen. Un copione già visto all’andata e che delude i rossoblù: "Come all’andata, questo risultato ci lascia l’amaro in bocca. Abbiamo affrontato una buona squadra che, se la lasci giocare, si dimostra un ottimo collettivo. L’abbiamo affrontata a viso aperto, non siamo venuti qui a chiuderci se non negli ultimi minuti, dove purtroppo abbiamo fatto un passo indietro". Poi evidenzia una discrepanza tra le due frazioni di gioco. "Nel primo tempo – analizza mister Di Carlo – potevamo raddoppiare ma non ci siamo riusciti subito, poi nel secondo tempo il rigore ha riaperto la partita e la Juventus ha fatto quello che doveva fare per trovare il pari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mister Di Carlo soddisfatto ma non troppo: "Pari meritato"

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