Millennials e nostalgia pop | il ritorno di Hannah Montana

Disney celebra un’icona generazionale con uno speciale evento globale. La nostalgia è diventata uno dei linguaggi più potenti della cultura digitale contemporanea, soprattutto tra i millennials che sui social riscoprono e rilanciano icone, serie tv e momenti simbolo della loro adolescenza. In questo flusso continuo di ricordi condivisi, tra clip virali e colonne sonore che tornano in tendenza, il ritorno di Hannah Montana si impone come uno degli eventi più attesi della stagione. È stato infatti rilasciato il trailer ufficiale di Hannah Montana 20th Anniversary Special, disponibile in Italia su Disney+ e negli Stati Uniti su Hulu a partire dal 24 marzo, a vent’anni esatti dal debutto della serie originale su Disney Channel. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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