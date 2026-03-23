Milionaria e con 22 anni in meno Rudy Zerbi chi è la fidanzata

La vita privata di Rudy Zerbi torna sotto i riflettori e, ancora una volta, a catturare l’attenzione è la sua attuale relazione sentimentale. Il volto noto della televisione e della musica italiana, infatti, ha scelto di raccontarsi senza filtri nel salotto di Verissimo, lasciando emergere dettagli inediti sul suo equilibrio personale. Al centro del racconto c’è la figura della sua compagna, una presenza discreta ma fondamentale nella sua quotidianità. Durante l’intervista, Zerbi ha parlato con grande affetto del rapporto che lo lega alla sua partner, sottolineandone il ruolo nei momenti più complessi. “La mia compagna è più giovane di me, ma nei momenti difficili dove bisogna essere grandi, la grande è lei e io sono un uomo molto fortunato”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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L'amicizia tra Rudy e Alessandra #rudyzerbi #alessandracelentano #ZerbiCele #fblifestyle #Amici #amici25 facebook

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