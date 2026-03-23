Milano lo spoglio e i risultati del referendum in diretta | a Milano i No in vantaggio con il 58% in Lombardia avanti i Sì con il 53%

Con 7570 sezioni scrutinate su 9258, in Lombardia è in vantaggio il Sì con il 53,65% (il No è al 46,35). A Milano, con 1121 sezioni scrutinate su 1249, la situazione si capovolge: No in vantaggio con il 58,42%, Sì al 41,58%. Il Comitato Società Civile per il No dà appuntamento alle 18 per festeggiare in piazza Duomo. «Siamo felici per l'alta partecipazione registrata, che si è tradotta anche in un grande impegno da parte degli uffici comunali. In quattro anni e mezzo questo è già il sesto appuntamento elettorale per la città, un dato che restituisce la dimensione del lavoro sostenuto dall'amministrazione», afferma l'assessora... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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