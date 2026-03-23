Milano festeggia la vittoria del no il Comitato | decisive le nuove generazioni

Milano, 23 marzo 2026 – Festeggiamenti e un brindisi alla Camera del lavoro di Milano, dove si è riunito il Comitato per il no, alla luce dei risultati che stanno arrivando dalle urne sul referendum e in particolare da Milano, dove il No è in vantaggio con circa il 58% delle preferenze. Per le 18 è stata convocata una manifestazione in piazza Duomo. Il portavoce del Comitato. "Sono state decisive le giovani generazioni e le persone che solitamente non vanno a votare", spiega l'avvocato Marco Dal Toso, portavoce del Comitato. "Una vittoria importante per la democrazia - prosegue - che apre una nuova fase per il nostro Paese. Sono state sconfessate le scelte del ministro della Giustizia, ma anche le politiche di questo Governo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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