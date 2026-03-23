milano e hinterland sciopero indetto dai sindacati per il 27 marzo

Venerdì 27 marzo si svolgerà uno sciopero di 24 ore che interesserà il trasporto pubblico locale nella zona di Milano e nei comuni vicini. L'agitazione è stata indetta dai sindacati e coinvolgerà il personale di un'azienda di trasporto, con possibili interruzioni su metro, autobus e tram durante tutta la giornata.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Venerdì 27 marzo si preannuncia una giornata critica per la mobilità a Milano e nell’hinterland.. È stato arrestato un uomo di 49 anni, ritenuto responsabile della cosiddetta “truffa del finto. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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