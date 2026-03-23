Milano e hinterland sciopero indetto dai sindacati per il 27 marzo
Venerdì 27 marzo si svolgerà uno sciopero di 24 ore che interesserà il trasporto pubblico locale nella zona di Milano e nei comuni vicini. L'agitazione è stata indetta dai sindacati e coinvolgerà il personale di un'azienda di trasporto, con possibili interruzioni su metro, autobus e tram durante tutta la giornata.
Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Venerdì 27 marzo si preannuncia una giornata critica per la mobilità a Milano e nell’hinterland.. È stato arrestato un uomo di 49 anni, ritenuto responsabile della cosiddetta “truffa del finto. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Articoli correlati
Sciopero del 27 febbraio, l’Azienda ospedaliera respinge le motivazioni dei sindacatiDopo la proclamazione dello stop di un’intera giornata da parte di FP CGIL e UIL FPL, la Direzione dell'Azienda Ospedale-Univeristà di Padova replica...
Tutto quello che riguarda Milano e hinterland sciopero indetto...
Temi più discussi: È la settimana dello sciopero dei mezzi a Milano: confermato lo stop a metro, bus e tram; Milano e hinterland, sciopero indetto dai sindacati per il 27 marzo; Sciopero dei mezzi a Milano venerdì 27 marzo: orari dello stop e fasce garantite; Sciopero 27 marzo, dai trasporti pubblici alla scuola: i settori a rischio.
È la settimana dello sciopero dei mezzi a Milano: confermato lo stop a metro, bus e tramPrevisto per venerdì 27 marzo uno sciopero dei trasporti che potrebbe coinvolgere i mezzi Atm (metro, bus e tram). Orari e informazioni ... milanotoday.it
Milano e hinterland, sciopero indetto dai sindacati per il 27 marzoVenerdì 27 marzo si preannuncia una giornata critica per la mobilità a Milano e nell’hinterland. È stato confermato uno sciopero di 24 ore del trasporto ... ilnotiziario.net
L'aeroporto internazionale di Milano Malpensa "Silvio Berlusconi" è un aeroporto intercontinentale italiano, principale aeroporto di riferimento di Milano Assieme all'aeroporto di Linate e all'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio forma il sistema aeroportuale d - facebook.com facebook
L'Area C di Milano vota Sì, in tutto il resto della città dilaga il No. Un rovesciamento del teorema Ztl x.com