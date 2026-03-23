Milano, 23 marzo 2026 – "Con questa vittoria si ottengono due risultati: si ribadisce che la Costituzione non è immodificabile, ma qualunque modifica deve portare ad un miglioramento delle regole democratiche. E in secondo luogo, questa vittoria ci dice che il Paese è contendile. Ripartiamo da qui". Questo il commento a caldo del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel giorno dell’ esito del referendum della giustizia, che in città ha visto un'affluenza ben sopra la media nazionale, con una prevalenza del no. "Il No dei milanesi e degli italiani è una gran bella notizia. Sono personalmente soddisfatto per l'affluenza alle urne a Milano - sottolinea -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano città fortino del no al referendum, Sala: forte risposta politica è arrivata

Articoli correlati

Meloni, la durissima risposta politica alla Cassazione: "La data del referendum non cambia"E' terminato intorno alle 13 a Palazzo Chigi il breve Consiglio dei ministri con all'ordine del giorno "aggiornamenti" sul referendum.

Milano, lo spoglio e i risultati del referendum in diretta. Affluenza in città al 65%, sopra la media nazionaleSi sono riuniti nella sala della sezione milanese della Anm, al primo piano del Palazzo di Giustizia, molti magistrati di Milano per attendere...

Contenuti utili per approfondire Milano città

Temi più discussi: Il 24 si è fermato allo IEO. Opera e l’hinterland restano dimenticati da Milano; Roma, blitz nel fortino di Santa Palomba: arrestata donna con 150 dosi di cocaina; Addio a Umberto Bossi, il fondatore della Lega; Il commissariato di via Mecenate, da presidio a fortino assediato.

Milano città fortino del no al referendum, Sala: forte risposta politica è arrivataNel Comune meneghino il dato si attesta al 58%. Ma la Città metropolitana è in controtendenza rispetto al resto della Lombardia: se nel Milanese prevale il no (con oltre il 53% delle preferenze) nelle ... ilgiorno.it

MIRACOLO A MILANO | L’incanto di una città che (non) fa i conti con la sua identità perdutaA 75 anni dal film Miracolo a Milano, Longhi e Guanciale ne traggono una rielaborazione che ha il merito di porre domande. Fino al 2 aprile ... ilsussidiario.net

Alle 23, chiusura dei seggi – che saranno ancora aperti oggi dalle 7 alle 15 –, a Milano città è andato a votare per il referendum sulla giustizia il 54,36 per cento degli aventi diritto. Un dato, questo sull’affluenza, che colloca la città al di sopra della media italian facebook

I limiti di Milano, città di single e di folla solitaria (di A. Calabrò) x.com