Vittoria importante del Milan che, grazie al 3-2 rifilato al Torino, scavalca il Napoli e si riprende il secondo posto in classifica. I rossoneri passano in vantaggio al 37' minuto con un missile di Pavlovic dalla distanza che fulmina Paleari. A pochi istanti dall'intervallo, però, Simeone ristabilisce la parità. Nel secondo tempo il Diavolo torna in campo con un altro spirito e, nel giro di due minuti, segna due reti con Rabiot e Fofana che mettono ko il Torino. La squadra di D'aversa accorcia le distanze nel finale: Vlasic trasforma un calcio di rigore conquistato dal 'Cholito'. Dopo l'intervallo il Milan cambia sistema: si passa al 4-3-3. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Saelemaekers esulta dopo il 3-2 rifilato al Torino: “Missione completata! Andiamo avanti”.

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