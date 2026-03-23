Milan | Modric al bivio
Luka Modric continua a essere il metronomo del centrocampo rossonero, ma il suo futuro all’AC Milan resta avvolto nell ‘incertezza. Secondo quanto riportato da fonti spagnole (in particolare Mundo Deportivo ), il 40enne croato non ha ancora preso una decisione definitiva sul rinnovo per la prossima stagione. Nonostante il club – con L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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MODRIC jagt ZLATANS Rekord
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