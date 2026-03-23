Rafael Leao non risponderà alla convocazione del Portogallo per le prossime amichevoli internazionali. Il Milan ha comunicato alla Federazione lusitana che l’esterno rossonero non è nelle condizioni ottimali per aggregarsi alla nazionale, optando per un approccio conservativo dopo il recente fastidio all’adduttore destro riacutizzatosi in rifinitura prima della gara col Torino. Gli esami effettuati venerdì e sabato hanno escluso lesioni gravi (solo un sovraccarico infiammatorio lieve), ma il club ha preferito non rischiare un aggravamento in un periodo già segnato da stop intermittenti per il portoghese. Leao resterà a Milanello per proseguire le terapie conservative e il lavoro differenziato sotto la supervisione dello staff medico rossonero. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: Leao salta la nazionale

Articoli correlati

Leggi anche: Milan, infortunio per Leao in allenamento: salta il Torino

Napoli-Milan, Leao salta il big match? È arrivato l’esito degli esamiIl Napoli ha superato il Milan in classifica grazie alla vittoria di ieri sul Cagliari.

Milan - Clamoroso, Leao salta il Torino

Altri aggiornamenti su Milan Leao salta la nazionale

Temi più discussi: Infortunio Leao, salta il Torino. Come sta e quando torna attaccante Milan; Leao, risentimento all'adduttore: salta il Torino. La scelta di Allegri per sostituirlo; Leao salta Milan-Torino, Allegri in ansia: che cosa è successo; Leao, riacutizzato dolore ad adduttore: out in Milan-Torino.

Infortunio per Leao prima di Milan-Torino, non ci sarà: cosa si è fatto, gli esami e quando tornaLeao salta la partita del 30esimo turno contro il Torino, Allegri si affiderà a Pulisic e Fullkrug in avanti in virtù del k.o dell'attaccante lusitano. goal.com

Infortunio Leao, ancora brutte notizie: cosa succederà nella sosta nazionaliAncora brutte notizie per Rafael Leao dopo il forfait contro il Torino: ecco cosa succederà durante la sosta per le nazionali. spaziomilan.it

#Milan in prestito: #Bennacer torna dall'infortunio. #Comotto sempre titolare #SempreMilan #SerieA x.com

Si può riaprire la corsa scudetto La speranza è così, va e viene, un risultato negativo come la sconfitta del #Milan contro la Lazio aveva spento ogni possibilità nei cuori rossoneri, ma con la frenata inaspettata dei nerazzurri a Firenze, fermati sull'1-1 da Nd facebook