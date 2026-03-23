Amici, compagni e campioni del mondo: tra le avversarie di quest’anno del Milan Futuro è raro trovare chi possa eguagliare lo status e il palmares di Massimo Oddo; ma cosa accadrebbe in caso contrario? Che i due allenatori si spartirebbero la posta in palio. Mi si conceda la suggestione tutt’altro che tecnica, ma contro la Nuova Sondrio di mister Marco Amelia è andata proprio così. I rossoneri pareggiano 2-2 e a indispettire, oltre all’aver perso punti contro la penultima in classifica, è l’essersi fatti riagguantare nel punteggio per ben due volte. Il primo tempo. E dire che la gara si era messa subito sui binari giusti: passano cinque minuti e un difensore ospite intercetta di braccio il traversone di Sala. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan Futuro, quanti rimpianti per il pari contro il Sondrio

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