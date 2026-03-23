Dopo il vertice andato in scena settimana scorsa tra la dirigenza del Milan e Massimiliano Allegri iniziano ad arrivare dettagli ulteriori: ci sarebbe infatti un accordo tra le parti su come operare nella prossima sessione di calciomercato. Puntare sempre sui giovani di prospettiva in pieno stile RedBird, ma accontentare anche Allegri con dei colpi importanti e d'esperienza in stile Rabiot e Modric per giocare al massimo la prossima stagione. Il Diavolo si avvicina sempre di più alla qualificazione in Champions League e serviranno giocatori già pronti. Uno di questi nomi potrebbe essere quello di Leon Goretzka. Stando a quanto riportato ieri dal giornalista Christian Falk, il Milan avrebbe mostrato interesse per il centrocampista che lascerà il Bayern Monaco a zero al termine della stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, dalle parole ai fatti: prendere Goretzka sarebbe un segnale importantissimo della società

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