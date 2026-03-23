Paolo Condò ha fatto il punto sulla lotta scudetto nel suo articolo scritto per il 'Corriere della Sera': di seguito, le sue parole. "Inter ha aggredito la partita di Firenze come fosse una finale, e il fulmineo vantaggio di Pio Esposito è sembrato un ceffone al campionato. Non molto diversa era stata l’ouverture del Napoli a Cagliari, con la rete di McTominay quando la gara ancora albeggiava. L’ultimo tratto del torneo pretende soluzioni brutali, colpire a freddo per poi gestire le energie, con l’eccezione del Milan i cui primi tempi sembrano sempre cattive digestioni, e occorre attendere la ripresa perché una breve finestra di gioco sopra ritmo squarci le difese rivali". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Condò sulla lotta scudetto: “Fra le prime tre il campionato è aperto”

Articoli correlati

Lotta Scudetto, De Paola: “Frattura decisiva tra le prime tre e le altre. Milan pronto a dare fastidio…”In occasione della fine del 18^ di Serie A, il giornalista Paolo De Paola ha commentato i principali temi derivati dal weekend di campionato.

Cattelan sulla corsa Scudetto: «Campionato più che aperto. Ci sono tante squadre a pochi punti, non è solo Inter e Milan»Calciomercato Inter, clamorosa suggestione Alisson! Si apre il duello in Serie A.

MILAN, CREDI NELLA RIMONTA SCUDETTO #milan #seriea #inter #derby #scudetto #milaninter

Contenuti e approfondimenti su Milan Condò sulla lotta scudetto Fra le...

Temi più discussi: Condò sorpreso: Non perde mai la palla, è una portaerei. Poi la previsione sulla lotta scudetto; Condò sulla corsa Scudetto: Squadre stanche e fiaccate dagli episodi arbitrali; Condò: Il Milan penserà a mettere in sicurezza il quarto posto, la Juve gli è ancora lontana.

Condò: Il Milan penserà a mettere in sicurezza il quarto posto, la Juve gli è ancora lontanaSulle pagine del Corriere della Sera, Paolo Condò parla anche della corsa Champions League, spostando il Milan, reduce dal k.o contro la Lazio, dalla lotta per lo scudetto a ... tuttojuve.com

Condò: Il Milan ha mancato il colpo. Ora dovrà mettere in sicurezza il posto ChampionsPaolo Condò, sulle pagine del Corriere della Sera, ha commentato così la sconfitta del Milan sul campo della Lazio: Il Milan ha mancato il colpo. Il pari dell’Inter gli ... milannews.it

Il racconto di Alessio Tacchinardi sul mancato trasferimento al Milan Venite alla serata di Tuttosport di mercoledì 25 marzo. Tanto vi state appassionando al format "L'indimenticabile 1996"! La sala di Edit è sempre piena e la serata è sempre emoziona facebook

Il Milan tornerà in Australia per la tournée estiva: Perth la candidata principale x.com