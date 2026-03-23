Milan | Chukwueze fa cassa

Samuel Chukwueze è sempre più vicino a diventare un ex rossonero a titolo definitivo. Il Fulham ha comunicato ufficialmente all’AC Milan l’intenzione di esercitare il diritto di riscatto fissato nell’operazione estiva 2025: 24 milioni di euro per l’esterno nigeriano, prelevato in prestito con obbligo condizionato (o diritto) dal club inglese. L’annuncio arriva dopo una stagione convincente di Chukwueze in Premier League, dove ha trovato continuità e impatto maggiore rispetto al periodo milanista. Titolare fisso o subentrante di peso, ha segnato una doppietta contro il Manchester City (2 dicembre 2025) e un gol decisivo nel 2-1 su Brighton (gennaio 2026), contribuendo a un’ottavanona posizione dei Cottagers. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

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Samuel Chukwueze Showed His Class Against Manchester City

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