L’opinione pubblica tedesca e spagnola è scandalizzata per una vicenda di cronaca e famigliare che ha come sfortunata protagonista l’attrice e conduttrice Collien Fernandes. La donna era sposata con il collega Christian Ulmen dal 2011. A dicembre 2024 Fernandes ha sporto denuncia proprio contro il coniuge perché era venuta a conoscenza che aveva diffuso le sue foto e i suoi video pornografici, che circolavano sul web da anni, assolutamente falsi e ricreati con l’intelligenza artificiale. Il caso ha scosso così tanto i tedeschi che Der Spiegel ha dedicato una copertina alla vittima con un titolo d’effetto: “Mi hai stuprata virtualmente”. In questi giorni si è acceso il dibattito sulle lacune normative in materia di deepfake. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi hai stuprata virtualmente”: Collien Fernandes accusa il marito Christian Ulmen di aver diffuso suoi video e foto pornografici creati col deepfake. Il Governo tedesco agisce

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