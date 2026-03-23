MGS Master Collection Vol2 | preordini aperti uscite il 27

Amazon ha aperto i preordini per la Metal Gear Solid: Master Collection Volume 2, fissando l’uscita ufficiale per il 27 agosto. Il pacchetto sarà disponibile su PS5, Xbox e Nintendo Switch 2 al prezzo di 49,99 euro. Questa iniziativa rappresenta un recupero di titoli storici come Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots e Peace Walker, resi accessibili su hardware moderno dopo quasi vent’anni di assenza da piattaforme attuali. L’operazione non si limita a una semplice rimasterizzazione tecnica, ma costruisce un archivio storico completo che include anche Metal Gear: Ghost Babel e materiale d’archivio esclusivo. Per il mercato italiano, questo significa finalmente poter acquistare fisicamente opere prima intrappolate in sistemi obsoleti senza dover ricorrere all’emulazione o all’acquisto di console vecchie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MGS Master Collection Vol.2: preordini aperti, uscite il 27

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