Meteo tempo in miglioramento | a Messina in aumento le temperature massime

Un flusso di correnti fredde di origine balcanica continuerà ad interessare la Sicilia dando luogo a tempo a tratti instabile e freddo fino a martedì, tanto che sulla zona etnea la neve riuscirà a scendere fin verso quota 1500m. Mercoledì - commenta l'esperto di 3bmeteo Lorenzo Badellino - il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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